Reis da rumba flamenca, Gipsy Kings fazem show em Porto Alegre

Os Gipsy Kings estão de volta ao Brasil e a turnê do grupo liderado por Nicolas Reyes & Tonino Baliardo passa por Porto Alegre nesta terça-feira (23) à noite: os músicos se apresentam no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) a partir das 21h. Ingressos entre R$ 110,00 e R$ 330,00, no local ou pela internet

Unindo o flamenco, a rumba, a salsa e o pop, a banda vendeu mais de 20 milhões de discos em sua carreira, iniciada no fim da década de 1970. Ao longo dos anos, o grupo ainda incorporou elementos de estilos latinos e cubanos, música árabe, reggae e guitarra de jazz.

O repertório do show tem sucessos como Bamboleo, Volare e Djobi, Djobi. Em São Paulo, na semana passada, o espetáculo contou com três bis - e teve A mi manera (my way) interpretada a capela no encerramento.

O violonista e cantor Sérgio Rojas é o músico responsável pela abertura do show. O artista gaúcho interpreta as composições em espanhol de seu mais recente trabalho, Frontera, a partir das 19h45min.