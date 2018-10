Figurino de de longa-metragem da banda Queen é exposto no ParkShopping Canoas

Quatro réplicas de figurinos do filme Bohemian Rhapsody, com estreia prevista para 1 de novembro, integram uma exposição no Piso L3 do ParkShopping Canoas (avenida Farroupilha, 4.545). O material pode ser visto até 18 de novembro.

O longa-metragem acompanha desde a formação da banda Queen até seis anos antes da morte de Freddie Mercury. Entre os figurinos utilizados estão vestes que simulam as roupas usadas pelo cantor em momentos históricos de sua trajetória. As peças presentes na exposição remetem a apresentações na turnê A kind of magic; no concerto Live aid; no lançamento do álbum Queen II; e no show Live at the Madison Square Garden.

No filme, o papel de Freddie Mercury é do ator Remi Malek, que ganhou projeção com a série Mr. Robot: sociedade hacker e está atualmente em cartaz com o filme Papillon. O elenco ainda inclui nomes como Gwilym Lee, que interpreta o guitarrista Brian May.