Livro Gaúcho será lançado na feira Sial, em Paris

Produzido no Rio Grande do Sul, o livro Da nossa mesa para sua mesa será lançado hoje, em Paris, na feira Sial, dedicada à inovação na alimentação. A publicação será entregue a jornalistas de todo mundo.

O projeto foi realizado pela agência Capella para a Associação Brasileira de Proteína Animal e Apex Brasil. Com coordenação do fotógrafo Manoel Petry, o trabalho reúne histórias do sistema de produção da avicultura e suinocultura do País.

QR Codes impressos em diversas páginas dão ao leitor a oportunidade de ver o sistema produtivo em movimento.