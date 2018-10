Projeto Vitrine efêmera é atração no Aberto Caminho das Artes

Neste sábado, ocorre a segunda edição do projeto Vitrine efêmera, a partir das 11h, no Aberto Caminho das Artes (rua Marechal Floriano, 760), no Caminho dos Antiquários. A ação ocorre em parceria com o Estúdio Dezenove, do Rio de Janeiro.

São duas atividades. A instalação Vida, do artista Rogério Livi, tem curadoria de José Francisco Alves e representa a vida cotidiana, que pode ter tanto momentos de cor quanto espinhos.

No espaço interno, acontece a mostra Desvio do artista Bruno Tamboreno, que pode ser entendida como um enquadramento de um processo de criação que, por sua natureza, é disforme e não linear.