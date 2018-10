Crítica à elite burguesa é tema de espetáculo no Teatro do Sesi

O espetáculo O rei da vela tem sessões no sábado (20), às 19h, e domingo (21), às 18h, no Teatro do Sesi. A antológica montagem de Zé Celso Martinez Corrêa para o texto de Oswald de Andrade tem cerca de três horas e meia de duração. Os ingressos custam de R$ 30,00 a R$ 80,00.

O rei da vela, escrita nos anos 1930, faz uma crítica impiedosa aos valores da sociedade brasileira, ironizando os costumes da elite burguesa e rural do País. A narrativa mostra as agruras de um banqueiro que subjuga clientes e negocia seu casamento com a filha de uma família arruinada pela crise do café.

A montagem atual celebra os 50 anos da encenação original, e também os 80 anos de Zé Celso Martinez Corrêa e do ator Renato Borghi, protagonista nas sessões de estreia. Outro destaque é a direção de arte de Hélio Eichbauer (falecido em julho deste ano), que inclui um palco giratório e telões pintados como cenário. A peça recebeu em dezembro passado o Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA).