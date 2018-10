Espetáculo 57 Minutos é atração no Estúdio Stravaganza

A montagem 57 Minutos - o tempo que dura esta peça - tem texto, direção e atuação de Anderson Moreira Sales. O espetáculo estreia hoje, no projeto Teatro de Quinta do Estúdio Stravaganza (Dr. Olinto de Oliveira, 64), e será atração também na próxima quinta-feira, sempre às 20h. Não é cobrado valor fixo para a entrada - o espectador contribui com a quantia que desejar.

A apresentação destaca as desventuras de um jovem bailarino para chegar a uma audição importante. A iniciativa busca estabelecer um paralelo com a cultura de massas da vida contemporânea e convidar os espectadores a refletirem sobre as pequenas situações do nosso cotidiano e como elas afetam a construção da nossa identidade.

O trabalho é o segundo texto de Sales. Em 2015, o artista ganhou o Prêmio Açorianos de melhor dramaturgia por Lujin.