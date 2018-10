Do irreverente ao lúdico, Festival de Tetro de Bonecos Canela completa 30 anos

Espetáculo do grupo The Huber Marionettes é uma das atrações de evento em Canela VICENTE GONZALES/DIVULGAÇÃO/JC

Três décadas dando espaço para as artes ligadas a marionetes, bonecos de luvas, bonecos controlados por varas ou manipulados diretamente, à vista do público, e outras técnicas: o Festival Internacional de Teatro de Bonecos Canela completa 30 anos de atividades ininterruptas em 2018.

A edição deste ano acontece entre quinta-feira e domingo, pela primeira vez com entrada franca, para celebrar o aniversário. Ao longo de quatro dias, a agenda destaca mais de uma dezena de atrações - três dos espetáculos são trabalhos internacionais que já passaram pelo evento em anos anteriores. As atividades ocorrem no multipalco da praça João Corrêa, mesmo em caso de chuva: uma cobertura abriga as cerca de 500 cadeiras disponibilizadas para a plateia.

O primeiro dia de atividades conta com abertura oficial, às 20h30min, e apresentação da produção argentina El tiritero de Banfield. Nas datas seguintes, no entanto, a programação conta com atrações em três turnos. Além dos trabalhos estrangeiros, o destaque vai para a produção em bonecos no Rio Grande do Sul, estado que compõe toda a seleção nacional do evento. A lista de grupos e artistas participantes inclui Só Rindo (Canela); Cia. Gente Falante (Porto Alegre); Cia. Goliardos (Canela), Beth Bado Bonecos (Canela); Ter Vecchio (Novo Hamburgo); Trotamundos (Canela); e De pernas pro ar (Porto Alegre).

O trio de atrações internacionais da programação tem propostas distintas. Com trabalho reverenciado no mundo todo, o artista Philip Huber participou até do filme Quero ser John Malkovich (1999), indicado a três Oscar. Em Suspended animation, seu grupo, The Huber Marionettes, que já foi atração do festival em 2010, interpreta alguns números inspirados em celebridades e também personagens criadas pelo próprio marionetista - é ele também o responsável pela confecção de todos os bonecos da peça. O argentino El titiritero de Banfield, por sua vez, usa manipulação direta e técnicas diversas ao longo da montagem. O espetáculo selecionado destaca um protagonista repleto de questionamentos juvenis. A encenação é encabeçada por Sérgio Mercúrio, que já construiu uma trajetória ao lado do evento: ele participou das edições de 1998, 2007 e 2008.

Já a terceira produção estrangeira tem como foco a utilização da técnica conhecida como sombra chinesa. A espanhola Valéria Guglietti explora a capacidade gestual de suas mãos, com auxílio apenas do contraste entre luz e sombra, para criar personagens. A partir destes recursos, ela busca promover um encontro com do público com o cinema mudo, o boneco, o cômico e a música. O trabalho foi premiado em 2009, em Canela, e também já recebeu láureas em iniciativas na China, Espanha e Polônia. Cada um dos destaques internacionais pode ser assistido em duas oportunidades.

Completam o cronograma intervenções artísticas comandadas por mais três expoentes do Rio Grande do Sul. Os encarregados das atividades são Grupo Olho Mágico (Canela); Daiene Cliquet Artes (Canela); e Cia. Gente Falante (Porto Alegre). Detalhes sobre os espetáculos no site https://bonecoscanela.com.br.