Von teese Bar recebe Um encontro imaginário

Um encontro imaginário será o espetáculo de hoje, às 21h, no Von Teese Bar (Bento de Figueiredo, 32). O duo Florbela in Pessoa reúne textos dos poetas portugueses Florbela Espanca e Fernando Pessoa em uma apresentação com entrada no valor de R$ 25,00.

O espetáculo é o resultado da pesquisa dos atores Thuanie Cigaran e Jairo Klein, que voltam à cena neste encontro entre os ícones da poesia de Portugal. Klein é bastante familiarizado com Pessoa, tendo interpretado o escritor há 30 anos, com o solo Eu, Pessoa e os outros eus, que já lhe rendeu o Troféu Fernando Pessoa, do Instituto Cultural Português e o Prêmio Sated - 25 anos.

Thuanie, por sua vez, já estreou o espetáculo Florbela, dirigido pelo português Luis Ramos, ainda antes de participar do duo. O trabalho fornece batalha poética com interpretação de temas como amor, ódio, perdas e danos.