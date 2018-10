Café Fon FOn recebe a paulistana Kátya Teixeira

Kátya Teixeira é a atração de hoje no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). A cantora, instrumentista e compositora paulistana se apresenta às 21h, com couvert no valor de R$ 25,00.

Pesquisadora da cultura popular nacional, Kátya traduz em seu trabalho musical o resultado de suas experiências ao percorrer o Brasil. Em sua trajetória pela música, a cantora já gravou seis álbuns, três singles e diversas participações em CDs e shows de artistas do cenário da MPB.

No momento, a artista lança três singles: Violetas e Margaridas, em português e espanhol, canção em homenagem à cantora chilena Violeta Parra e à sindicalista paraibana Margarida Maria Alves; Pega-Pega, canção do cearense Paulo Gomes com o tema Ser criança, de Darlan Marques; e Décimas para violetas e margaridas, em que retrata a mulher dentro do contexto social e histórico, do campo às grandes metrópoles.