Com 60 expositores, feira Artesanal é aberta nesta quinta-feira

Para o público interessado nas artes manuais e artesanato, começa hoje, às 13h, a Artesanal Porto Alegre. Com cerca de 60 expositores e entrada no valor de R$ 60,00, a feira vai até sábado no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300).

A Artesanal oferece insumos, máquinas, ferramentas, acessórios, produtos acabados, exposições, cursos e oficinas em um mesmo ambiente.

Outro destaque da feira é a exposição de arte têxtil Cultivando as borboletas, projeto que ilustra o talento e sensibilidade de artesãos que transformam tecidos em obras de arte. A curadoria fica por conta de Ciça Mora.