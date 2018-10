Jogo de videogame desenvolvido no Instituto de Artes da Ufrgs tem lançamento nesta terça

O mercado dos videogames cresce no mundo todo, ingressando em áreas que transcendem o entretenimento. Com lançamento nesta terça-feira (16), a partir das 16h, no Margs (Praça da Alfândega, s/nº), o jogo Aura-Remastered - desenvolvido pela equipe coordenada pela professora Paula Mastroberti, do Instituto de Artes da Ufrgs - põe em discussão a importância da cópia como forma de acesso à cultura e à arte.

O evento é realizado em dois momentos: às 16h, a equipe responsável pela criação do jogo realiza um painel de apresentação do projeto no auditório do local, com inscrição prévia . Às 17h, o game estará disponível para experimentação do público, no espaço expositivo ao lado da exposição O poder da multiplicação, que faz parte do projeto. A entrada é franca.