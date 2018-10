Biografia de Gisele Bündchen chega às livrarias

Nesta segunda-feira (15) as livrarias do País recebem a versão brasileira da biografia que a top Gisele Bündchen lançou no início do mês no exterior. Aprendizados: Minha caminhada para uma vida com mais significado (BestSeller, R$ 44,90) já estava em pré-venda pelo site da Livraria Saraiva. Uma das brasileiras mais respeitadas do século, a modelo nascida no Rio Grande do Sul virá ao Brasil em novembro para o evento de lançamento do livro.

Na publicação, ela revela pela primeira vez alguns aspectos de sua vida privada, que é muito diferente da imagem pública de supermodelo. Gisele fala sobre os ensinamentos que, ao longo de seus 38 anos, a ajudaram a buscar uma vida mais simples e cheia de significado, e conduz os leitores numa jornada que vai da infância em Horizontina até o casamento e os filhos com Tom Brady.

No município gaúcho de Horizontina, Gisele Bündchen vivia numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Aos 14 anos, numa viagem a São Paulo, um olheiro a descobriu. Gisele se tornou um ícone, deixando uma marca permanente na indústria da moda.