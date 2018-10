Criação tripla permeia mostra na Pinacoteca Ruben Berta

Parte da programação do 32º Festival de Arte da Cidade de Porto Alegre, abre nesta segunda-feira (15) a mostra Aterro, de Daniel Galera, Marina Camargo e Romy Pocztaruk. Vernissage a partir das 18h30min na Pinacoteca Ruben Berta (Duque de Caxias, 973), com entrada gratuita.

Aterro traz uma reflexão sobre um possível fim do ambiente urbano. As sequências de imagens encontradas em diálogo com o texto de ficção produzem um relato que narra uma história passada de um ponto de vista situado no futuro.

Referências cartográficas, históricas e geográficas são muitas vezes a base dos projetos que desenvolve Marina, nascida em Maceió. De Porto Alegre, Romy Pocztaruk lida com simulações, refletindo sobre a posição a partir da qual a artista interage com diferentes lugares. Já Daniel Galera é escritor e tradutor literário.