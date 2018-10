Inclusão em Cena tem programação especial em outubro

O projeto Inclusão em Cena tem uma programação especial durante o mês de outubro, com foco no público infantil. Patrocinado pela Braskem, o conjunto de apresentações leva a comunidades que não costumam ter acesso ao teatro diversos espetáculos, aproveitando a atmosfera proporcionada pelo Porto Alegre em Cena que percorreu a Capital em setembro.

Os espetáculos do Inclusão em Cena acontecem em escolas, teatros e espaços públicos. Todas as atividades são gratuitas. No feriado de 12 de outubro ocorre uma programação especial no Centro Municipal da Cultura, a partir das 14h. Haverá apresentações de teatro, brincadeiras e oficinas infantis, aberta a todos.

Uma das novidades deste ano é a estreia nos palcos de alunos que participaram do Sábado em Cena, projeto realizado há quatro anos que leva estudantes da rede pública para conhecer os bastidores do Porto Alegre em Cena. No sábado (13), às 19h, os estudantes apresentam a peça O outro lado do portal e, no domingo (14), às 18h, é a vez da montagem Olhares. As sessões acontecem no Teatro Renascença.