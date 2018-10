Tramas, miradas e horizontes pautam exposições no Instituto de Artes Visuais

Tramas no vazio, de Virgínia di Lauro, tem abertura no 4º período expositivo do Ieavi CCMQ/DIVULGAÇÃO/JC

Três mostras são inauguradas nesta quarta-feira (10) nas galerias do Instituto Estadual de Artes Visuais (Ieavi), que fica na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A abertura de seu 4º período expositivo será às 19h, com entrada franca. A visitação vai até 11 de novembro, de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábados e domingos, das 12h às 18h.

No 3º andar, abre Tramas no vazio, de Virgínia di Lauro, com curadoria de Mélodi Ferrari, na Galeria Augusto Meyer; já Mirar, primeira individual de Guilherme Robaski, fica no Espaço Maurício Rosenblatt. Como conter horizontes, de Luiza Reginatto, pode ser vista na Fotogaleria Virgílio Calegari (7º andar).