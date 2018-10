Artista lança fotolivro com vistas de janelas do Centro Histórico de Porto Alegre

A artista visual gaúcha Letícia Lampert lança nesta quarta-feira (10) o fotolivro Conhecidos de vista (Ed. Incompleta, 152 págs., R$ 70,00), a partir das 18h, na Livraria Taverna (Fernando Machado, 370), com sessão de autógrafos e um bate-papo com o público sobre o processo da publicação. A entrada é franca.

Nesta que é sua terceira obra, ela materializa seus estudos sobre a paisagem urbana, observando as relações, mediadas pela arquitetura, que os habitantes têm com as cidades. A edição bilíngue lança um olhar para uma situação cada vez mais comum no contexto contemporâneo: prédios com janelas próximas demais. São vistas que não mostram a paisagem, mas a vida do outro. Letícia visitou mais de 50 apartamentos no Centro de Porto Alegre. Financiada pelo Fumproarte, a publicação sanfonada, em capa dura, tem todas as páginas recobertas por fotografias. De um lado delas, aparecem somente as vistas de fora dos prédios; do outro, os ambientes internos, junto a depoimentos dos moradores contando o que sabem dos vizinhos que não conhecem formalmente.