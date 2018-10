Estão abertas as inscrições para as oficinas do 32° Festival de Arte de Porto Alegre, que começa hoje e vai até 21 de outubro. Mais informações sobre as atividades oferecidas no site da Secretaria Municipal de Cultura.

Além das ações formativas, a cidade recebe diversas atrações culturais gratuitas. Serão debates, exposições, performances, feira gráfica e diversas atividades voltadas a fomentar as artes visuais e a produção artística local.