Adaptações ao palco

O Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº) também estará no clima do Dia das Crianças nesta semana. A Mostra Pirlimpimpim de Teatro apresenta seis peças voltadas ao público infantil, com sessões às 10h e às 15h, de hoje até domingo. Os ingressos estão à venda na bilheteria e no site do teatro, variando entre R$ 10,00 (galerias) e R$ 40,00 (plateia).

A primeira produção é Flamenco imaginário, releitura da obra O Corcunda de Notre Dame. Entre os outros espetáculos, estão clássicos que atravessam gerações, como Chapeuzinho Vermelho (sábado) e João e Maria (sexta-feira). Completam a mostra Nina, o Monstro e o Coração Perdido (quarta-feira); A menina do cabelo vermelho (quinta-feira) e O maravilhoso Mágico de Oz (domingo).

A inclusão é também pauta da Pirlimpimpim, que contará com um intérprete de Libras em todas as sessões das 10h e audiodescrição nas apresentações das 15h de hoje e de quinta-feira.