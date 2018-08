Documentário sobre obesidade infantil tem sessão em Porto Alegre

A 3ª Conferência Internacional Agricultura e Alimentação em uma Sociedade Urbanizada (AgUrb) - que acontece na Ufrgs, de 17 a 21 de setembro - exibe nesta quarta (8) o documentário Muito além do peso (2012), com debate aberto ao público, às 19h. A Sala Redenção (Eng. Luiz Englert, s/nº) sedia a sessão do Cine AgUrb, com participação das pesquisadoras Fabiana Thomé da Cruz (doutora em Desenvolvimento Rural), Annelise Barreto Krause (nutricionista na prefeitura de Porto Alegre) e Marianela Zúñiga Escobar (professora na Escuela de Nutrición da Universidad da Costa Rica). A atividade é gratuita e aberta a todos os interessados.

Com direção de Estela Renner e depoimentos de Jamie Oliver, Amit Goswami, Frei Betto, Ann Cooper, William Dietz, Walmir Coutinho, entre outros, Muito além do peso questiona por que 33% das crianças brasileiras pesam mais do que deviam. As respostas envolvem a indústria, a publicidade, o governo e a sociedade de modo geral. Com histórias reais e alarmantes, o filme promove uma discussão sobre a obesidade infantil também no mundo.