Marca de brinquedos Estrela cria editora Estrela Cultural, voltada a livros infantis

A Estrela, tradicional marca de brinquedos brasileira, está lançando o selo editorial Estrela Cultural - braço da empresa que tem como como proposta envolver a criança no enredo de livros lúdicos e interativos, além de valorizar a realidade cultural brasileira e construir parcerias com escritores e ilustradores nacionais.

Recém-lançada, a editora marcará presença na Bienal do Livro de São Paulo, que acontece de 3 a 12 de agosto, trazendo as coleções Papa-Páginas, Cordel, Você na Aventura, Os Jardinautas, Ler e Brincar Basta Começar e Nossa Língua, Nossa Gente.

De forma geral, os livros trazem temas como autoestima, pluralidade cultural, contato com animais e a natureza, além de incluírem elementos lúdicos e divertidos, como quebra-cabeças, mapas interativos, marcadores de páginas que viram personagens da história e ilustrações coloridas para ajudar no aprendizado e na construção do amor à literatura.