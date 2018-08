Ilustrador e quadrinista Eloar Guazzelli participa de série da SescTV

Popularizada pela temática dos super-heróis, as Histórias em Quadrinhos (HQs) não abordam apenas como determinada personagem salvou o mundo. Para tratar do tema e mostrar que as HQs são uma união de elementos, o ilustrador, animador e quadrinista Eloar Guazzelli é o entrevistado no episódio Quando as palavras voam em balões, da série Super Libris, que vai ao ar nesta segunda-feira (6), às 21h, na SescTV e na internet