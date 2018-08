Demi Lovato pode ter alta esta semana e deve ir para reabilitação

Folhapress

A cantora Demi Lovato deve deixar o hospital ainda essa esta semana, segundo informou o site TMZ. A cantora foi internada na terça-feira passada (24), após uma suposta overdose de heroína. O próximo passo para a cantora deve ser a internação em uma clínica de reabilitação.

Demi já estaria estabilizada e recuperada da overdose, segundo o site americano. O caso foi tão sério, no entanto, que a produção da cantora deseja que ela faça um tratamento assim que deixar o hospital. A decisão deve ser tomada pela artista, mas amigos e familiares já estão dando apoio a Demi para que ela siga para a reabilitação.

A cantora já havia negado ajuda e a possibilidade de internação em uma clínica, mas amigos acreditam que a overdose e o risco de morte a tenham assustado dessa vez.

Demi teve problemas com o vício em álcool e drogas no começo de sua carreira e passou por internações para tratar transtornos alimentares e psicológicos em 2010. Em março deste ano ela chegou a comemorar seis anos de sobriedade.

Assim que foi divulgada a informação sobre a overdose da cantora, os fãs logo começaram a postar mensagens de apoio nas redes sociais, o que levou a hashtag #PrayForDemi ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter.

Nascida na cidade de Albuquerque, no Novo México, em 22 de agosto de 1992, Demi começou a trabalhar na TV ainda criança, na série Barney e Seus Amigos, onde conheceu a amiga Selena Gomez. Foi em 2008, no entanto, que ela ficou mais conhecida, após estrelar o filme da Disney, Camp Rock, onde contracenou com os Jonas Brothers. No mesmo ano, lançou seu primeiro álbum, o Don't Forget.

Nos anos seguintes, Demi se dedicou a projetos da Disney, como a série Sunny entre Estrelas e o filme CampRock 2, além de seu segundo álbum. Em 2010, porém, ela decidiu se internar em uma clínica para jovens, suspendendo sua participação na turnê com os Jonas Brothers. A artista ficou três meses fora de cena e saiu da reabilitação no final de janeiro de 2011.

Em março deste ano, ela deu uma entrevista ao programa americano Dr. Phill em que levantou a bandeira pela saúde mental, e disse que começou a ter pensamentos suicidas aos sete anos.

Segundo ela, muito do que sentiu estava relacionada aos sentimentos que tinha por seu pai biológico, Patrick Lovato, que morreu em 2013 e tinha transtornos mentais. "Ele estava mentalmente doente e não me abandonou porque queria."

Além do alcoolismo e da depressão, a cantora também lida, desde a infância,com distúrbios alimentares -que são, para ela, os mais difíceis de superar até recentemente. "Eu sinto que me livrei dos meus problemas com alcoolismo e que não preciso pensar mais nisso. Mas o meu esforço com os transtornos alimentares é algo com o qual eu ainda lido", afirmou no programa.

No auge de sua carreira, Demi se propõe a divulgar os perigos da depressão, do bullying e dos transtornos alimentares. Em suas redes sociais, ela, que já admitiu ter se automutilado, compartilha imagens incentivando que as pessoas aceitem seus corpos e falem sobre sua saúde mental.

Em 2017, a cantora lançou no YouTube um documentário sobre sua trajetória artística, Simply Complicated.