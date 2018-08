Documentário resgata história do movimento artístico Grupo de Bagé

Telefilme será exibido no Canal Curta! na terça-feira, com reprises nos dias seguintes PABLO ESCAJEDO/DIVULGAÇÃO/JC

O documentário Grupo de Bagé, de Zeca Brito (A vida extra-ordinária de Tarso de Castro), estreia na TV por assinatura nesta semana. O telefilme será exibido no Canal Curta! na terça-feira (7), às 21h, com reprises quarta-feira (8), às 15h; quinta (9), às 9h; sábado (11), às 9h; e domingo (12), às 19h40min.

O documentário narra a história e o legado do Grupo de Bagé, movimento artístico do Estado surgido nos anos 1940, protagonizado pelos pintores e gravadores Glênio Bianchetti, Glauco Rodrigues, Carlos Scliar e Danúbio Gonçalves. Brito também assina o roteiro (junto com Gladimir Aguzzi).

Na semana que vem, haverá uma sessão comentada e aberta em Porto Alegre. O Instituto Goethe (24 de Outubro, 112) apresenta o longa às 19h. Haverá distribuição de senhas gratuitas a partir das 18h. Após a exibição, haverá debate com o diretor, o jornalista Francisco Dalcol e o historiador Paulo Gomes, com mediação da pesquisadora Maria Amélia Bulhões.