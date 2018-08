Karin Fonseca Kestering estreia na poesia com obra sobre sonoridade

Cordas ao vento tem sessão de autógrafos nesta terça, no Espaço Cultural 512 JU TRESPACH/DIVULGAÇÃO/JC

Com Cordas ao vento (Consultor Editorial, 112 págs.,R$ 39,00), Karin Fonseca Kestering faz sua estreia individual na poesia. A obra, que tem sessão de autógrafos nesta terça-feira (7), às 18h30min, no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512), percorre diversas formas estéticas dentro do gênero para apresentar em comum, como o título sugere, a sonoridade. São poemas que pedem para serem declamados ou musicados.

Trazendo temas românticos, mas também do dia a dia, a autora convida a desbravar campos diversos, dos poemas gauchescos às quadrinhas infantis, passando pelo soneto clássico e os chamados versos brancos, que se libertam das amarras da rima. Escritora desde 2013, Karin participou de oficinas literárias coordenadas por Alcy Cheuiche e tem contos e poemas publicados em coletâneas.