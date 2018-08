Aula-espetáculo de teatro tem sessão neste sábado em Porto Alegre

Óidipous, filho de Laios, é uma aula-espetáculo da Cia. Inconsciente em Cena e terá sessão neste sábado (4), às 20h, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa. Os ingressos custam R$ 80,00.

Com direção e dramaturgia de Antonio Quinet, o espetáculo foi adaptado a partir da obra Édipo Rei, de Sófocles. Quinet, após uma pesquisa de dois anos, finalizou uma nova transcrição de Édipo Rei com interpolações instruído pela psicanálise e pela filosofia.

Nessa apresentação, Quinet narra a história, interpretada por atores que utilizam máscaras africana e indígenas do Xingu. No elenco estão Patsy Cecato, Fabrízio Gorziza e Gisela Sparremberger, com participação de Júlio Conte.