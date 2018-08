ComicCon RS acontece na Ulbra neste final de semana

O campus da Ulbra (avenida Farroupilha, 8.001), em Canoas, recebe a maior convenção de quadrinhos e cultura pop do Estado neste fim de semana. A edição de 2018 da ComicCon RS acontece sábado (4) e domingo (5), das 11h30min até a noite. Neste ano, o evento tem convidados expoentes como o ilustrador britânico Glenn Fabry, de Preacher e Hellblazer. Ingressos entre R$ 40,00 (valor para um dia) e R$ 70,00 (passaporte para as duas datas) pela internet

A programação é dividida em dois palcos onde acontecem painéis, workshops, conversas com o público e concurso de cosplay. Com cerca de 50 atrações, a agenda inclui artistas nacionais como Rod Reis, desenhista da Marvel que participou da saga Império Secreto, e Felipe Watanabe, artista da DC Comics responsável pela Liga da Justiça da América. O homenageado de 2018 é Levi Trindade, editor sênior da Panini.

Com nome ligado à história do selo Vertigo, Glenn Fabry dá uma entrevista aos participantes às 14h de sábado. No mesmo horário, no domingo, ele ministra uma masterclass, e, às 17h30min, integra uma mesa sobre os 25 anos da Vertigo. Em 1995, o britânico venceu o prêmio Eisner, o mais importante dos quadrinhos, como melhor capista, por Hellblazer.

Outro destaque do evento é o ator e roteirista Daniel Furlan, que vem ganhando popularidade através do personagem Renan, do programa Choque de Cultura. O brasileiro tem no currículo produções como O último programa do mundo e Lady Night, com Tatá Werneck. Atualmente, o ator está em cartaz com o filme Uma quase dupla. Ele participa de bate-papo com o público às 15h de domingo.

A agenda completa, com atividades sobre os 80 anos do Super-Homem, dilemas do mercado editorial e a atual geração de gaúchos nos quadrinhos, pode ser acessada pelo site oficial do evento.