Elenco de Guardiões da Galáxia faz carta pedindo a volta do diretor James Gunn

O elenco dos filmes Guardiões da Galáxia divulgou nesta segunda-feira (30) uma carta conjunta pedindo a volta do diretor James Gunn para dirigir o terceiro filme da franquia, programado para começar a ser filmado em 2019.

Assinada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Michael Rooker e Pom Klementieff, o elenco afirma que a reação da Disney ao demiti-lo, após piadas sobre pedofilia e estupro feitas no Twitter há dez anos ressurgirem, foi extremada.

"Nós apoiamos totalmente James Gunn. Ficamos todos chocados pela sua demissão abrupta na semana passada e intencionalmente esperamos dez dias para pensar, orar, ouvir e discutir o assunto. Nesse ínterim ficamos encorajados com o apoio de fãs e membros da mídia que querem ver James de volta como diretor do Volume 3 e também desencorajados por ver aqueles que foram tão facilmente enganados pelas absurdas teorias conspiratórias o envolvendo", diz a carta postada pelos atores nas redes sociais.

"Cada um de nós espera trabalhar com nosso amigo James no futuro. Sua história não está nem de longe terminada", afirma o elenco em outro ponto da carta. "Não há devido processo legal na opinião pública e James não será a última pessoa boa a ser colocada em julgamento. Com o crescimento das divisões políticas em nosso país, isso vai continuar a acontecer, mas temos esperança de que pessoas em todos os lados do espectro político parem com os assassinatos de reputações e de transformar a opinião pública em arma", continuam.

"Esperamos que os eventos que transcorreram sirvam de exemplo para mostrar a enorme responsabilidade que temos com nossas palavras e o que falamos nas redes sociais", finaliza o elenco.