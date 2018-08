Roger Lerina recebe Nei Lisboa no Instituto Ling para comentar filme sobre ditadura

A partir das 19h desta quinta-feira (2), o jornalista Roger Lerina recebe o músico Nei Lisboa para uma exibição de O ano em que meus pais saíram de férias (2006), de Cao Hamburger, seguida de conversa. A sessão Meu filme favorito acontece no Instituto Ling (João Caetano, 440), com ingressos a R$ 10,00.

O longa-metragem se passa em 1970, durante a ditadura militar brasileira. O menino Mauro, de 12 anos, sonha em ver o Brasil tricampeão mundial de futebol, mas sua rotina muda bruscamente quando ele é separado dos pais, militantes políticos obrigados a fugir do País. O garoto precisa se adaptar a uma comunidade que abriga representantes de diversas culturas.

Na sexta (3), a partir das 19h, a programação do Ling conta com edição do Sarau Cultural Qual a diferença?. Thaís Furtado recebe a ativista Nanni Rios e o filósofo Clóvis Gedrat para falar sobre os significados das palavras moral e ética. Há canja musical da cantora Nani Medeiros. A entrada é franca.