Ocidente tem noite dedicada ao rock argentino

A programação do Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) é dedicada ao rock argentino hoje à noite. O pianista Yanto Laitano e o guitarrista Solon Fishbone se reúnem para interpretar canções de Charly García e Fito Páez. Com ingressos a R$ 25,00, o show está marcado para as 23h.

A dupla apresenta músicas como Bienvenidos al tren, da Sui Generis, a banda de estreia de Charly García, além de Demoliendo hoteles, Mariposa Tecnicolor e El amor después del amor. Não só a apresentação é inédita como esta é a primeira vez que Yanto Laitano e Solon Fishbone fazem um espetáculo em conjunto.

O evento também inclui participações de Marcelo Delacroix e Dani Rauen.