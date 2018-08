Chico Saratt é o convidado do Sarau do Solar

Chico Saratt é atração do Sarau do Solar de hoje /EDUARDO ROCHA/DIVULGAÇÃO/JC

O convidado de hoje do Sarau do Solar é o músico Chico Saratt. O cantor, compositor, instrumentista e produtor cultural se apresenta a partir das 18h30min, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (Duque de Caxias, 968), com entrada franca.

Natural de São Borja e radicado em Porto Alegre desde 1984, começou sua carreira ao lado de Mário Barbará nos festivais estudantis e nativistas do Estado, tendo conquistado muitos deles. Mudou-se para Madri em 1989 e, nos dois anos seguintes, permaneceu na Europa difundindo a música regional e brasileira. Com mais de 150 músicas gravadas, Saratt também lançou um LP, quatro CDs e participou de coletâneas e discos de inúmeros festivais.

Em novembro de 2007 foi condecorado pela Câmara municipal de Porto Alegre com o prêmio Lupicínio Rodrigues de Música e, em 2008, excursionou pelo País na turnê do grupo Os Angueras, Festival da Barranca - um comício de espíritos, ao lado de Yamandú Costa e Renato Borghetti. No ano passado, lançou o DVD/CD Desgarrados, com Mário Barbará, que teve cinco indicações ao prêmio Açorianos de Música. Em 2017, ainda venceu o prêmio de melhor cantor pelo prêmio Vitor Matheus Teixeira da Assembleia Legislativa.