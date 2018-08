Peça na Sala Qorpo Santo convida público a vivenciar uma situação de clausura

Os fãs de teatro podem reservar um horário de uma quarta-feira de agosto para o espetáculo Bunker, do diretor Eduardo dos Santos Schmidt. Com entrada gratuita, a peça faz parte da disciplina Estágio de Montagem do Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da Ufrgs.

Com temática apocalíptica, Bunker traz a proposta de ser uma experiência cênica como "um refúgio para os fins dos tempos". A intenção do espetáculo é convidar o espectador a vivenciar "uma situação de clausura". O elenco da peça conta ainda com Augusto Schnorr, Pedro Cassel e Silvana Rodrigues, que participaram junto com o diretor da concepção da dramaturgia, sendo orientados pela professora e diretora teatral Inês Marocco.

Ocorrendo nas cinco quartas-feiras do mês, até dia 29, as sessões de Bunker na Sala Qorpo Santo (Eng. Luiz Englert, s/nº) são às 12h30min e às 19h30min.