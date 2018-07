Exibição e lançamento no Cineclube Academia das Musas

A partir das 19h de amanhã, o Cineclube Academia das Musas promove uma exibição do filme Wanda (1970), de Barbara Loden. A sessão acontece na Sala Redenção (Paulo Gama, 110), com entrada franca.

O longa-metragem acompanha a história de uma pobre moradora de uma cidade próxima a uma mina de carvão, na Pensilvânia. Após divorciar-se, ela inicia um relacionamento conturbado com um homem. A própria diretora interpreta a personagem principal.

A sessão também marca o lançamento da segunda edição da revista digital do cineclube. O objetivo do projeto é debater filmes dirigidos por mulheres: constam na publicação textos sobre obras de Elaine May, Ulrike Ottinger, Larissa Figueiredo e Kira Muratova, entre outras realizadoras. O material será disponibilizado pelo site www.cineclubeacademiadasmusas.wordpress.com