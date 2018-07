Auditório de Torres apresenta filme sobre Elis

Com programação dedicada a cinebiografias, a sessão da vez do Cineclube Torres é dedicada à cantora gaúcha Elis Regina. A apresentação do filme de Hugo Prata se inicia às 20h de hoje, no Auditório José Antônio Picoral (José Antônio Picoral, 171), em Torres, no antigo Centro Municipal de Cultura, com entrada franca.

Cantora desde seus poucos anos de idade, Elis Regina deixou o Rio Grande do Sul ao entrar na vida adulta para buscar ampliar sua carreira na música, indo para o Rio de Janeiro. Em Elis, a cantora é interpretada pela atriz Andreia Horta, que recebeu um Kikito no Festival de Gramado de 2016. Para os fãs da falecida intérprete, a oportunidade de acompanhar parte da vida de Elis Regina é algo a ser valorizado, considerando sua importância para a música popular brasileira.