Cinemateca Capitólio terá sessões comentadas neste final de semana

A Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) tem atrações especiais neste fim de semana. Na sexta-feira, às 20h, o Projeto Raros exibe o filme Criaturas das profundezas (1980), de Barbara Peeters, seguido de debate com os críticos Cristian Verardi e Carlos Thomaz Albornoz. A entrada é franca.

Já as duas sessões do 10º Festival de Inverno de Porto Alegre têm ingresso a R$ 10,00. No sábado, às 16h, Tia Júlia e o Escrevinhador, dirigido por Jon Amiel, tem comentários do pesquisador Ricardo Barberena. Haverá reprise do filme às 19h. Por sua vez, a clássica animação Submarino amarelo, de George Dunning, é a atração do domingo. A sessão comentada é às 16h, com participação de Paulo Moreira e Zeca Azevedo. Também ocorre reprise às 19h.