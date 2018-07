Concerto da Ospa terá regência de maestro alemão

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) tem como maestro do concerto deste sábado o regente alemão Walter Hilgers, diretor artístico da Orquestra Filarmônica Paul Constantinescu, na Romênia. A apresentação ocorre a partir das 17h, na Sala de Concertos da Casa de Música da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501). Ingressos entre R$ 30,00 e R$ 80,00 na bilheteria local ou pelo site www.ospa.org.br

O roteiro do espetáculo conta com três obras: Ouverture pour une cérémonie para metais e percussão, de Eugène Bozza; Concerto para violoncelo e orquestra de sopros, de Friedrich Gulda; e Quadros de sopros, com arranjo do maestro e originalmente assinada por Modest Petrovich Mussorgsky. O solista da noite é Diego Schuck Biasibetti, violoncelista da própria orquestra.