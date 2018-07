Ufrgs oferece curso de especialização em design cenográfico

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) abriu até o dia 24 de agosto as inscrições para o primeiro curso de especialização em Design Cenográfico da universidade.

O curso de pós-graduação tem como focos principais a luz cênica, o cenário e objeto cênico e a caracterização visual do intérprete. O aluno vai receber formação para trabalhar com espetáculos como teatro e shows, além de produções audiovisuais e ambientes virtuais.