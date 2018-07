Projeto Cenas Diversas aborda a cultura negra

O projeto Cenas Diversas marca a abertura do Plano Anual de Atividades da Casa de Cultura Mario Quintana -CCMQ (Andradas, 736) hoje à noite. Com atividades até quinta-feira, a programação tem como tema Cena negra. Serão apresentados os espetáculos gaúchos A mulher arrastada e Qual a diferença entre o charme e o funk?, além do baiano En(cruz)ilhada - todos com entrada franca. A distribuição de senhas para assistir às peças acontece uma hora antes das atrações.

A primeira montagem pode ser vista hoje, às 19h, na Sala Carlos Carvalho. Com direção de Adriane Mottola e texto de Diones Camargo, o projeto é inspirado em um caso real ocorrido em 2014, no Rio de Janeiro. A peça apresenta os últimos momentos de uma mulher negra brutalmente assassinada pela Polícia Militar ao sair de casa.

Amanhã, no mesmo horário, a sessão de Qual a diferença... conta com audiodescrição. O trabalho tem direção de Thiago Pirajira e base em uma "arqueologia pessoal" de sete atores negros. Na quinta-feira, também às 19h, o espetáculo baiano busca montar um painel com diversas formas de morte do povo negro. A dramaturgia e atuação são do ator Leno Sacramento.

Ainda ocorrerá a oficina Afrodramas, um passeio teórico e prático através do teatro negro no Brasil, com o ator, diretor e ativista baiano Ângelo Flávio. As aulas acontecem das 10h às 13h de quarta e quinta-feira, na Sala Andradas do centro cultural. Inscrições pelo e-mail oficinaplanoanualccmq@gmail.com, enviando na currículo e carta de intenções.