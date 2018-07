Chapéu com bluegrass

O grupo Cartas na Rua é a atração de amanhã no projeto Chapéu Acústico da Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190). A apresentação ocorre a partir das 19h, com contribuição de valor espontâneo.

Pedro Ourique (baixo e voz), Marcelo da Luz (ukulele, slide, violão e voz), Neimar da Silva Machado (banjo, violão, harmônica e voz) e Jean Kartabil (mandolin, violão e voz) apresentam releituras de clássicos do folk, country, rock e bluegrass (Rolling Stones, Neil Young, Beatles, Creedence e Earl Scruggs), além de canções autorais.

O projeto Cartas na Rua reúne quatro amigos que têm em comum o gosto pelo folk, blues, bluesgrass, rock and roll e experimentalismo, com a proposta de levar versões de clássicos destas vertentes e trabalhos autorais ao público na rua, que normalmente não tem acesso a shows e apresentações em bares e casas noturnas. Com dois CDs lançados e em processo de gravação do terceiro disco, a banda propõe uma sonoridade agregando citações da música brasileira e latina.