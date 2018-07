Criação e crítica

Amanhã, ocorre uma ação paralela à exposição Aorista, de Andressa Cantergiani, na Galeria Ecarta. A conversa com a artista e o curador da mostra, Francisco Dalcol, começa às 18h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), com entrada franca.

Aorista pode ser visitada até o próximo domingo, gratuitamente, de terça a sexta-feira, das 10h às 19h; no sábado, das 10h às 20h; e domingo, das 10h às 18h. A exposição individual reúne fotografias, projeções, exibições em vídeo e objetos tridimensionais relacionados às ações de Andressa. "A artista vem se destacando em anos recentes no campo da performance, com ações realizadas em diferentes lugares do mundo. Trata-se de uma investigação sobre como apresentar e exibir performances. Uma inquirição, portanto", afirma o curador.

Andressa Cantergiani é fundadora e gestora da galeria Península e da Bronze Residência, ambas em Porto Alegre. Realiza projetos individuais e em programas de residência, resultando em ações performadas em espaços públicos e institucionais de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Berlim e Lisboa. É graduada em Arte Dramática e doutoranda em Artes Visuais. Estudou performance artística na Universidade das Artes em Berlim.