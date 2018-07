Apresentação reúne jovens que participam de projeto social e musical

Cerca de 150 crianças e jovens moradores da Vila Pinto (no bairro Bom Jesus) se apresentam neste sábado, às 16h, na Paróquia Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro (Rua Um, 140 - em frente ao Mercado Flash, bairro Jardim Carvalho). Os integrantes do projeto social Ouviravida serão protagonistas de um espetáculo, com repertório desenvolvido a partir dos conteúdos trabalhados nas classes de flauta doce, canto e percussão.

A apresentação gratuita e aberta à comunidade marca a estreia do grupo Flauta Mágica e do Coral do Ouviravida, formados pelos alunos mais adiantados do projeto - que foi idealizado e é dirigido pelo maestro Tiago Flores. Já a coordenação pedagógica é de Nise Franklin.