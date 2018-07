Últimos dias para acompanhar exposição de Isabel Sommer

A exposição Fragmentos, de Isabel Sommer, tem visitação até este sábado na sala O Arquipélago do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Andradas, 1.223 - 1º andar). Pós-graduada em Poéticas Visuais pela Universidade Feevale, ela recria cenários a partir de recortes fotográficos. Gratuita, a mostra pode ser vista na sexta-feira, das 10h às 19h, e no sábado, das 11h às 18h.

Fragmentos apresenta intervenções em paisagens naturais, em que a artista utilizou faixas de algodão tingido para recriar e capturar os panoramas. A partir dos hábitos de observação do céu e do horizonte, Isabel iniciou sua busca por compreender como as nuances e transições cromáticas são percebidas pela retina. Com isso, surgiram novas possibilidades com as cores, linhas, formas e camadas.