Exposição na Ufrgs mostra o drama de ocupações

Exposição Zona de escuta, do Instituto de Artes, termina nesta sexta-feira MARCELO DAMASCENO E LUIZA HORTA/DIVULGAÇÃO/JC

Com curadoria da professora Maria Ivone dos Santos, a exposição Zona de escuta deslocamentos, ocupações, resistências e narrativas fica aberta até esta sexta-feira, das 10h às 18h, com entrada franca, na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do Instituto de Artes da Ufrgs (Senhor dos Passos, 248 - 2º andar). A seleção reúne artistas, arquitetos e urbanistas em torno de uma reflexão sobre deslocamentos, ocupações e remoções de comunidades em Porto Alegre e sobre seus processos de resistência e dramas que fazem surgir vozes e pautas muitas vezes desconsideradas pela narrativa oficial.

Com vídeo, fotografias, mapas, publicações, documentários, narrativas e performances, a exposição apresenta imagens críticas que sensibilizam o lugar de fala e se contrapõem à cultura do medo, na medida em que aportam outros regimes de visibilidade e de elaboração de questões sobre o espaço comum. São desdobramentos de pesquisas realizadas dentro e fora da universidade.