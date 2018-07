Pesquisador diz ter achado roteiro inédito de Stanley Kubrick

Folhapress

Um professor universitário britânico afirma ter encontrado um roteiro inédito escrito pelo cineasta Stanley Kubrick, desenvolvido em 1956 e nunca transformado em filme. As informações são do jornal The Guardian. Enquanto pesquisava material para um livro sobre o diretor americano, morto em 1999, Nathan Abrams diz ter achado o roteiro de Burning Secret na casa do filho de um dos colaboradores de Kubrick.

Segundo ele, trata-se de uma adaptação da novela homônima escrita pelo austríaco Stefan Zweig, sobre um homem que manipula um garoto de 10 anos para conseguir seduzir a mãe dele. Abrams diz que o roteiro está tão próximo da completude que poderia virar um filme.

Kubrick escreveu o texto junto do romancista Calder Willingham, com quem dividiria os créditos da autoria de Glória Feita de Sangue no ano seguinte. "Os fãs sabem que ele queria filmá-lo, mas ninguém achava que o roteiro estivesse completo. Agora temos uma cópia que prova", disse Abrams, que é pesquisador da obra do cineasta.

Datado de outubro de 1956 e abrigando um selo dos estúdios MGM, o roteiro foi escrito no começo da carreira do diretor, isto é, bem antes de ele realizar obras hoje clássicas como Dr. Fantástico (1964), 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), Laranja Mecânica (1972) e O Iluminado (1980).

As histórias divergem sobre as razões que levaram Burning Secret a não virar um longa. Pode ter a ver com o fato de que a MGM não achou que renderia um filme. Abrams crê que que, por a história envolver uma criança numa história de adultério, ela chocaria a moral vigente nos grandes estúdios.

Ainda segundo o pesquisador, os rascunhos ocupam 100 páginas e descrevem o personagem principal como um predador sexual na casa dos 30 anos, "muito bonito e masculino". Embora nascido nos Estados Unidos, Kubrick radicou-se na Inglaterra, onde dirigiu a maioria de seus filmes mais famosos.