Encontro no Instituto Ling celebra obra de Carlos Drummond de Andrade

A edição desta quarta-feira (18) do projeto Poesia no Ling promove um encontro para celebrar a obra do mineiro Carlos Drummond de Andrade (1902-1987). Considerado um dos principais poetas da segunda geração do Modernismo brasileiro, ele buscava entender os sentimentos, os desejos e um mundo tão desajeitado quanto complexo e contraditório. Drummond também foi tradutor de autores como Balzac, Federico García Lorca e Molière.

No Instituto Ling (João Caetano, 440), às 16h, o encontro será comandado pela professora Maria do Carmo Campos, que apresenta as principais obras do autor e comenta as características mais marcantes em sua produção, compartilhando também a leitura de poemas com os participantes. Os ingressos custam R$ 40,00.

Maria do Carmo Campos é mestre em Letras pela Ufrgs e doutora pela USP. Foi docente de Literatura Brasileira na Ufrgs, com experiência nos ensinos Médio e Superior. Professora convidada em universidades estrangeiras do Canadá, França e Portugal, ela é autora de livros de ensaios literários e de poesia, entre os quais A matéria prismada e Matinas & Bagatelas.