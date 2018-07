Antonio Villeroy comemora aniversário com show em Porto Alegre

Na quinta-feira (19), o compositor, cantor e violonista Antonio Villeroy completa 57 anos, sendo 37 deles dedicados à música. Mas a celebração já começa nesta quarta (18), a partir das 21h30min, com show no Sgt Peppers (Quintino Bocaiúva, 256). Na véspera de seu aniversário, ele reúne banda e convidados para comemorar, junto com seu público, mais um ano de vida e de carreira.

Villeroy mostra músicas novas e os principais sucessos de sua carreira acompanhado de Everson Vargas (baixo), Marquinhos Fê (bateria) e Pedro Tagliani (guitarra). Entre os convidados especiais, presenças confirmadas de Anaadi, Bethy Krieger, Juliano Barreto, Luizinho Santos, Nani Medeiros, Samba & Amor Duo e Serginho Moah.

No repertório, hits como Garganta, Pra rua me levar, Amores possíveis, Recomeço e novas canções, como Canto inquieto e Pontos de partida (parceria com Max Viana e Dudu Falcão), que fará parte da trilha da novela das 18h da Globo, Espelho da vida, com estreia em setembro.

Os ingressos custam R$ 50,00. A modalidade promocional (com a doação de 1 kg de alimento para a Fundação Pão dos Pobres) fica por R$ 30,00. Reservas pelo telefone (51) 99246-7780.