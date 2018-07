Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre inicia nesta terça

Abertura do evento terá pré-estreia de Alguma coisa assim, seguida por debate com equipe do filme VITRINE FILMES/DIVULGAÇÃO/JC

O Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (Frapa) acontece entre esta terça (17) e sexta-feira (20), na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085). A sexta edição do evento vai trazer 70 convidados para palestras, debates, workshops, concursos de roteiro e outras atividades. A programação completa pode ser acessada pelo site do evento

Entre as atrações do evento estão Bráulio Mantovani, indicado ao Oscar pelo roteiro de Cidade de Deus e responsável também por Tropa de Elite; Hélio de la Peña, do Casseta & Planeta; e Carolina Kotsch, de 2 filhos de Francisco. O programa inclui ainda mostra competitiva de curtas-metragens e duas exibições especiais. A abertura do evento, nesta terça, às 20h, conta com pré-estreia de Alguma coisa assim, seguida por debate com a equipe do filme. O longa-metragem tem origem em um curta premiado em Cannes em 2006 e retoma os mesmos personagens.

Na sexta-feira, o encerramento inclui comemoração dos 50 anos do filme O bandido da luz vermelha, também às 20h. Já as mesas de debate contemplam temas como narrativas negras, a arte de construir diálogos e a ficção baseada em personalidades reais. As inscrições já estão esgotadas.