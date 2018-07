Paula Toller apresenta sucessos e releituras em show em Porto Alegre

Cantora apresenta novamente o show Como eu quero no Teatro do Bourbon Country JONATHAN HECKLER/JC

Pouco mais de seis meses depois, a cantora Paula Toller apresenta novamente o show Como eu quero no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). A artista volta, neste sábado (14), ao palco onde esteve em dezembro. O espetáculo começa às 21h, com ingressos entre R$ 100,00 e R$ 240,00, disponíveis na bilheteria local ou pelo site Uhuu.

A apresentação é acústica e tem participação do produtor Liminha (arranjos e violão), Gustavo Camardella (violão e voz), Pedro Augusto (teclados), Pedro Dias (baixo) e Adal Fonseca (bateria). Já o repertório conta com clássicos que Paula emplacou com o Kid Abelha, como Nada sei, Fixação e Como eu quero (canção que dá nome ao show), além de versões para Ando meio desligado, dos Mutantes, e Don't you worry 'bout a thing, de Stevie Wonder, rebatizada como Deixa a vibe te levar.

Outro destaque é uma releitura para Céu azul, sucesso do Charlie Brown Jr. A cantora ainda interpreta no palco outros temas da sua carreira solo, que contabiliza quatro álbuns, desde 1998. O espetáculo teve casa lotada também em outras capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba.