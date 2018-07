Porto Alegre terá novo espaço de arte colaborativa a partir de quarta

A partir desta quarta-feira (11), Porto Alegre terá um novo espaço de arte colaborativa. O Estúdio Coragem é um local que vai realizar diversas atividades culturais, dando espaço para o trabalho de artistas que se integram e se ajudam em processos criativos, pesquisa, produção e intercâmbio nas artes e no ativismo cultural.

Dentre as atividades que serão realizadas pela galeria estão exposições fotográficas, oficinas artísticas, saraus, pocket shows, debates e até cineclubes. Entre os artistas que terão trabalhos expostos permanentemente no Estúdio estão Biah Werther e Marden Muller.

O evento está marcado para abrir a partir das 19h na rua José do Patrocínio, 968, ao lado do bar London Pub. Além da projeção de uma intervenção do artista André Cordeiro, a festa de inauguração, com início previsto para as 21h, terá um show dos músicos Carlos Carneiro, o Flavio Flu Santos e Gabriel Simch.