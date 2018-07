Lista do Festival de Cinema de Gramado de 2018 tem fortes concorrentes

Evento no Cine Capitólio revelou os concorrentes da edição do festival de 2018 FREDY VIEIRA/JC

Caroline da Silva

Em um vídeo gravado em um hospital, onde se recupera de um acidente sofrido em São Paulo, Rubens Ewald Filho disse que talvez a 46ª edição seja a melhor na história do Festival de Cinema de Gramado: “A seleção está excepcional, são filmes de primeira linha", justifica o crítico de cinema.

Na Cinemateca Capitólio, na manhã desta terça-feira (10), depois de divulgados os nomes dos longas concorrentes (estrangeiros e nacionais) e ainda dos curtas gaúchos que concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa, fica a impressão que a afirmação pode não ser exagero do curador.

Os dois primeiros homenageados anunciados também são de renome. Para o Troféu Cidade de Gramado, o escolhido foi o ator Ney Latorraca (com 23 longas no currículo). Distinção que destaca a trajetória e a contribuição de diretores brasileiros, o Troféu Eduardo Abelin será entregue ao animador Carlos Saldanha (de Rio, A Era do Gelo e Touro Ferdinando) - indicado duas vezes ao Oscar em carreira internacional. Os agraciados com o Troféu Oscarito e o Kikito de Cristal serão conhecidos em breve.

Outra nova informação é sobre o país convidado de honra, que em 2018 é a Itália. Inaugurado no ano passado, o projeto estreou com o Canadá, que trouxe para a Serra Gaúcha convidados e exibições exclusivas. Presente no evento, o prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci (conhecido por Fedoca), destacou a parceria com o governo italiano.

Já o presidente da Gramadotur (autarquia realizadora dos principais eventos públicos do município), Edson Néspolo, apontou como diferencial deste ano um perfil ainda mais inclusivo, investindo na acessibilidade cultural.

A argentina Eva Piwowarski também estava ausente na coletiva de apresentação dos concorrentes, por motivos de saúde. O único representante da curadoria, o gaúcho Marcos Santuario, foi efetivo ao caracterizar a 46ª edição – que ocorre de 17 a 25 de agosto:

“O Festival de Gramado tem essa identidade de buscar um diálogo não somente com a crítica, mas com o público em geral e com as telas de cinema do Brasil e do mundo. Isso é o que tentamos fazer mostrando essa diversidade do que se faz aqui, sem escolher uma questão temática”. Para Santuario, a tônica deste ano é a diversidade, são os vários temas abordados pelas produções selecionadas: “No caso dos latinos, vai do realismo fantástico à homossexualidade na terceira idade. Nos brasileiros, pode-se dizer que vai desde cinebiografias até vivências contemporâneas nas nossas grandes cidades. É diverso, como é diverso o cinema brasileiro e são as opiniões a respeito do cinema”.

Selecionados para o 46º Festival de Cinema de Gramado

Filmes em competição

Longas-metragens brasileiros:

10 segundos para vencer (RJ), de José Alvarenga Jr.

O banquete (SP), de Daniela Thomas

Benzinho (RJ), de Gustavo Pizzi

A Cidade dos Piratas (RS), de Otto Guerra

Correndo atrás (RJ), de Jeferson De

Ferrugem (PR), de Aly Muritiba

Mormaço (RJ), de Marina Meliande

Simonal (RJ), de Leonardo Domingues

A voz do silêncio (SP), de André Ristum

Longas-metragens estrangeiros:

Averno (Bolívia/Uruguai), de Marcos Loayza

Las Herederas (Paraguai/Brasil/Uruguai/França/Alemanha), de Marcelo Martinessi

Mi Mundial (Uruguai/Argentina/Brasil), de Carlos Morelli

Recreo (Argentina), de Hernán Guerschuny e Jazmín Stuart

Violeta al Fin (Costa Rica/México), de Hilda Hidalgo

Curtas-metragens brasileiros:

À Tona (DF), de Daniella Cronemberger

Apenas o que você precisa saber sobre mim (SC), de Maria Augusta V. Nunes

Aquarela (MA), de Thiago Kistenmacker e Al Danuzio

Catadora de gente (RS), de Mirela Kruel

Estamos todos aqui (SP), de Chico Santos e Rafael Mellim

Um filme de Baixo Orçamento (SP), de Paulo Leierer

Guaxuma (PE), de Nara Normande

Kairo (SP), de Fabio Rodrigo

Majur (MT), de Rafael Irineu

Minha mãe, minha filha (SP), de Alexandre Estevanato

Nova Iorque (PE), de Leo Tabosa

Plantae (RJ), de Guilherme Gehr

A retirada para um coração bruto (MG), de Marco Antonio Pereira

Torre (SP), de Nádia Mangolini

Curtas-metragens gaúchos – Prêmio Assembleias Legislativa: