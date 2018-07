Paisagens naturais da Islândia são atração do projeto Belezas do Mundo

Fotógrafo Dudu Carneiro apresenta registros naturais do país na Bazkaria DUDU CARNEIRO/DIVULGAÇÃO/JC

O projeto Belezas do Mundo desta quarta-feira (11) tem como destaque as paisagens naturais da Islândia. A atividade acontece a partir das 19h30min, na Bazkaria (Comendador Caminha, 324), gratuitamente. Confirmação de presença pelo e-mail mv@stb.com.br

O fotógrafo Dudu Carneiro apresenta registros naturais do país, suas lagoas glaciares, geleiras, fiordes, vulcões e florestas - incluindo campos de lava e fontes termais. Também entram em pauta cenas urbanas de Reykjavik e de vilarejos da ilha nórdica.

Conhecida como terra do gelo, a Islândia hoje é conhecida como uma das nações com melhor qualidade de vida do planeta.